Cyber-Angriff auf Forschungsanstalten in Russland und Ukraine durch Word-Dateien

© Sputnik/ Anton Denisov Billiger Cyber-Trick: Hacker legen Spur nach Russland

Demnach haben Kriminelle E-Mails an die Einrichtungen verschickt, die mit infizierten Word-Dateien versehen waren. Die Adressaten wurden aufgefordert, die Files zu öffnen. Einst runtergeladen, installierten die Makros der Datei die Malware auf dem Computer, Smartphone oder Tablet, wie der Fernsehsender unter Berufung auf den IT-Spezialisten CyberX berichtet. Unterstützte das betroffene Gerät keine Word-Makros, wurde der Nutzer aufgefordert, diese zu aktivieren.

Dann öffnete sich auf den Bildschirmen der betrogenen Nutzer ein Dialogfenster mit folgendem Inhalt: „Achtung! Die heruntergeladene Datei wurde mit einer neueren Word-Version erstellt. Um den Inhalt korrekt wiederzugeben, müssen Makros aktiviert werden.“

Durch die installierten Schadprogramme erhielten die Hacker Zugriff auf die Kameras und Mikros der infiltrierten Rechner, Smartphones und Tablets und konnten so das Geschehen in deren Umfeld aufzeichnen. Auch Screenshots, Passwörter und persönliche Daten seien entwendet worden. Hunderte Gigabyte seien so gestohlen und beim Sharehoster Dropbox hochgeladen worden, berichtet „Fox News“. Die Sicherheitsexperten von CyberX bezeichnen diesen massiven Angriff als „Operation BugDrop“.

Die Kriminellen hätten sehr komplexe Technologien verwendet, betonen die Spezialisten. Nur eine leistungsstarke Organisation mit gut ausgebauter Infrastruktur für die Entschlüsselung und Speicherung solcher Datenmengen habe diese Attacke durchführen können.

Zahlreiche Firmen und Einrichtungen, die angegriffen wurden, befinden sich laut dem TV-Bericht in den selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Dabei handele es sich um Technologiefirmen, wissenschaftliche Institute, Medien und Nichtregierungsorganisationen (NROs).

Auch Einrichtungen in Russland, Österreich und Saudi-Arabien seien auf diese Weise attackiert worden, heißt es.