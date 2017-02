"Nicht mehr im Normalzustand": BfV-Chef über wachsende islamistische Terror-Szene

© AFP 2016/ FRANK RUMPENHORST / DPA / AFP Düsseldorfer Flughafen: Sicherheitslücken für Kriminelle und Terroristen – RP

„Wir müssen anerkennen, dass wir in einer Lage leben, und nicht mehr in einem Normalzustand“, so Maaßen auf dem Europäischen Polizeikongress im Berlin.

Täglich erhalte seine Behörde zwei bis vier konkrete Hinweise auf Tagbegehungen in der Bundesrepublik. Allein über die Hotline seien im Vorjahr 1104 Hinweise eingegangen.

„Wir haben eine zunehmende Anzahl an Gefährdern, das sind Personen, die die Polizei beobachtet bzw. im Blick hat. Wir als Verfassungsschutz sprechen von islamistisch-terroristischem Personenpotenzial. Wir liegen jetzt bei 1600 Personen, die uns natürlich Kopfzerbrechen bereiten, und die wir nachrichtendienstlich bearbeiten“, so Maaßen nach dem Kongress im Interview mit der „Welt“.

© REUTERS/ Dado Ruvic Bundesanwaltschaft meldet Überlastung: 200 Fälle mit islamistischem Motiv

Gleichzeit betonte er die anhaltende Terrorgefahr: Angesichts der Terroranschläge in Deutschland im letzten Jahr sowie der vereitelten Angriffe, sei offensichtlich, „dass Deutschland wirklich im Fokus des islamistischen Terrors ist“.

„Uns macht große Sorge nicht nur die schier große Zahl an Asylsuchenden, die nach Deutschland gekommen ist und immer noch kommt, sondern uns macht große Sorge, dass der überwiegende Teil nicht im Besitz von gültigen Pässen ist. Die Bundespolizei berichtet, dass rund 70 Prozent der nach Deutschland gekommenen Migranten nicht im Besitz von Pässen sind“, so der Maaßen ferner.

Das bedeutet, dass vielfach die Registrierung auf Eigenangaben beruht. Das macht uns natürlich Sorgen deshalb, weil wir gute Datenbanken haben, einen engen Informationsaustausch mit europäischen Partnern, und wenn wir Namen von möglichen Gefährdern haben und wir diese Personen in Deutschland nicht identifizieren können, weil sie mit Eigenangaben eingereist sind, das heißt also falsche Namen angegeben haben, dann haben wir ein Problem.“

© AFP 2016/ Attila Kisbenedek Neuer Gesetzentwurf: BAMF soll Handys von Flüchtlingen auslesen

Deswegen sei es wichtig, alle Möglichkeiten zu suchen und zu nutzen, um Personen richtig identifizieren zu können – zum Beispiel indem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf die Smartphones der Flüchtlinge zugreifen dürfe.

Zudem müsse analysiert werden, ob unter den Asylsuchenden in Deutschland Personen mit einer „zweiten Agenda“ seien. Diese müssten „unschädlich gemacht“ werden – verhaftet, wenn ausreichend Tatbestände vorliegen, oder mittels Abschiebung, und diese müsse in jedem einzelnen Fall geprüft werden, so Maaßen.