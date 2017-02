Im Interview mit Sputnik erzählte ihr Vize-Generaldirektor für Wissenschaft und Entwicklung, Andrej Kurjatnikow, Näheres über die Tätigkeit von Goznak:

„Goznak gehört gegenwärtig zu den führenden Unternehmen in der Welt, die im Bereich der geschützten Produktion tätig sind. Davon gibt es fünf: das englische Unternehmen De La Rue, das deutsche Giesecke & Devrient, das amerikanische Crane, Goznak und das französische Oberthur. Das sind alles Privatunternehmen, bis auf Goznak.“

© Sputnik/ Maxim Blinov Wieder im Aufwind: Russischer Rubel weckt ausländisches Interesse

Wie der Experte erläuterte, existiert an diesem Markt „eine harte Konkurrenz“: bei den Auftraggebern handelt es sich um staatliche Strukturen, die alle ihre Einkäufe in der Regel auf Basis internationaler Ausschreibungen tätigen.

Unter der bestellten Produktion sei aber nicht allein der Druck von Banknoten, erläuterte Kurjatnikow, aber auch Banknoten-Papier, Farben und Technologien. „Viele Länder, rund 50 Staaten, können selbst Banknoten drucken, aber trotzdem nutzen sie die Dienstleistungen anderer Unternehmen.“

Die Goznak-Produktion ist in allen Regionen der Welt präsent. Mit manchen Ländern arbeitet das Unternehmen schon seit mehreren Jahren zusammen.

„Wir liefern Erzeugnisse in etwa 25 Länder in allen Regionen der Welt — nach Südost-Asien, Afrika, Lateinamerika, in den Nahost… Wir haben Auftraggeber, zum Beispiel die Bank Indonesiens, mit denen wir bereits über zehn Jahre zusammenarbeiten und von denen wir fast jedes Jahr Aufträge erhalten“, erzählte Kurjatnikow.

Unsere Exportlieferungen hängen davon ab, wie unsere Druckkapazitäten ausgelastet sind. „Zurzeit sind sie völlig ausgelastet. Und wenn uns Aufträge auf dem Binnemarkt fehlen, versuchen wir diese auf dem Außenmarkt zu beziehen“, fügte er hinzu.

Was die Auftraggeber anbetrifft, so hat jeder seine bestimmten Forderungen, die unbedingt berücksichtigt werden.

„Einige Auftraggeber haben ihr eigenes, bereits fertiges Layout und Schutzkomplexe. Einige Auftraggeber beginnen beispielsweise mit der Modernisierung der Geldscheinreihe oder wollen überhaupt eine neue schaffen. In diesem Fall gibt es die Möglichkeit, russische Technologien anzubieten.“

Trotzdem sei es nicht für jeden Staat sinnvoll, seine Banknoten selbst zu drucken.

„Die Anlagen für Geldproduktion sind standardisiert. Sie haben eine gewisse Leistung und können innerhalb eines Jahres Banknoten für bis zu 20 Millionen Menschen drucken. Die Bevölkerung des Landes ist aber kleiner. Es ist somit für dieses Land äußerst unvorteilhaft, solche Anlagen zu besitzen, und es wäre einfacher, diese Geldscheine im Ausland zu bestellen“, erklärte der Experte.

© Foto: Goznak Produktion bei Goznak

Es gibt auf dem Markt nur zwei führende Hersteller für Druckanlagen: „Das ist die schweizerische Firma KBA und die japanische Komori. Alle Unternehmen, die in unserem Geschäft tätig sind, können zwischen diesen zwei Produzenten wählen. Um solche Anlagen zu schaffen, muss ein Unternehmen einen sehr langen Weg zurücklegen und über zahlreiche Ausarbeitungen und Objekte des geistigen Eigentums verfügen.“

Manchen Ländern fehle es schlicht an qualifizierten Mitarbeitern, die mit dieser hochkomplexen Technik umgehen könnten, sagte Kurjatnikow. Das sei ebenfalls einer der Gründe dafür, Banknoten nicht selbstständig zu drucken und bestimmte Produkte im Ausland herstellen zu lassen.

„Das ist eine hochtechnologische Sparte. Banknotenhersteller müssen bestens ausgebildet sein, sonst könnten sie die kostspielige Ausrüstung einfach kaputtmachen, der Produktionsstrom käme dann zum Erliegen“, sagte er.

Dabei gebe es Auftraggeber, denen „einfach eigene Kapazitäten fehlen. Geldscheinbestellungen sind sehr volatil, dabei rechnen sich Investitionen in teure Ausrüstung bei Auftragsspitzen nicht immer. Also werden bestimmte Mengen im Ausland bestellt“, so Kurjatnikow.

Nächstes Jahr feiert Gossnak sein 200. Jubiläum. Heute verfügt die russische Staatsdruckerei über Technologien, die auf der Welt einmalig sind: „Goznak hat eine Reihe exklusiver Sicherheitsmerkmale. Darunter sind auch Entwicklungen, die andere Hersteller nicht nachahmen können. Es gibt dazu weltweit keine Äquivalente“, so der Fachmann.

Dazu zählt etwa „Plamet“ – eine revolutionäre Technologie, wie das Unternehmen stolz sagt. Demnach ist es ein neues Zahlungsmittel, das die Vorzüge von Geldscheinen und Münzen vereint: Es besitzt die Lebensdauer einer Münze (im Schnitt zehn Jahre) bei allen Pluspunkten eines Geldscheins wie ansprechendes Design, hohe Sicherheit, leichte Handhabung und geringes Gewicht.

Bei Goznak gibt es auch exklusive Technologien im Bereich der Entwicklung von Sicherheitskomplexen. Wie Kurjatnikow erklärte, gestaltet es sich heutzutage äußerst schwierig, Banknoten zu fälschen. Zudem gebe es zwei Arten: Fälschung und Imitation.

„Sie können beispielsweise imitieren, indem Sie eine Farbkopie machen. Das wird dann wie eine Banknote aussehen, aber keine sein. Es ist einfach ein Stück Papier mit einer Zeichnung.“

Die Fälschung sei hingegen ein eher komplexer Prozess, der ernsthafte Fähigkeiten und geeignete Ausrüstung erfordere, so der Experte ferner.

„Wenn es um die Fälschung selbst geht, so ist es meiner Meinung nach praktisch unmöglich, heutige Banknoten unter Berücksichtigung ihrer drei Sicherheitsstufen zu fälschen. Sie können eine Nachahmung von verschiedenen Niveaus machen, wenn Sie, grob gesagt, einen wie Sie selbst betrügen können. Aber einen ganzen Komplex bauen und eine Maschine in der Zentralbank betrügen, wo alle Banknoten analysiert und verarbeitet werden, können Sie nicht.“

Kurjatnikow zufolge zählen die russischen Rubel-Banknoten zu den vor Fälschungen am besten geschützten.

„Wir haben drei Sicherheitsmerkmale: öffentliche, Kassen- und maschinell lesbare Merkmale. Es gibt Gruppen an Banknoten in einer Reihe von Ländern, die tatsächlich ein sehr hohes Sicherheitslevel haben. Dazu gehört der russische Rubel.“

Kurjatnikow wurde durch eine Verordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin 2016 mit dem Orden „Für Verdienste um das Vaterland“ zweiten Grades ausgezeichnet. Der Experte selbst glaubt, er habe die Auszeichnung für seinen Beitrag an der Entwicklung von Goznak, großenteils am ausländischen Markt, erhalten.

„Seinerzeit war Goznak ein bekanntes, großes Unternehmen, aber in den 1990er Jahren, als es zu einer Hyper-Inflation kam, verlor es leider seine Präsenz am ausländischen Markt. Und dorthin zurückzukehren und dort eine führende Rolle zu spielen, war ausgesprochen hart.“

Kurjatnikow zufolge „ist es in der Tat eine High-Tech-Branche, in der ein Unternehmen eigene Projekte, Patente haben muss. Das ist eine riesige Aufgabe, die nur vier-fünf Unternehmen weltweit lösen können. Wir sind das fünfte dieser Länder. Alle unsere Kunden betonen, dass sie früher nichts über Goznak wussten, uns aber jetzt als zuverlässigen Partner und einen der Anführer auf dem ausländischen Markt kennen.“