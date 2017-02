Die Maschine aus Edinburgh mit 59 Insassen an Bord setzte am Donnerstag hart auf der Landepiste auf. Wegen des Aufpralls knickte ein Fahrwerk ein. Die Aufnahmen zeigen, wie die Maschine in Schieflage gerät, dabei berührt einer der Propeller die Landebahn.

Zum Glück wurde bei der harten Landung niemand verletzt. Der Vorfall wurde Medienberichten zufolge durch starke Windböen verursacht.