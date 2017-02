Pelé-Sohn stellt sich brasilianischer Polizei zum Haftantritt

Im Jahr 2014 hatte ein brasilianisches Gericht den Pelé-Sohn wegen Geldwäsche beim Drogenhandel zu 33 Jahren Haft verurteilt. Allerdings sei Edinho auf freiem Fuße gewesen, solange das Berufungsgericht seinen Einspruch geprüft habe.

Am Donnerstag habe das Gericht den Schuldspruch endgültig bestätigt, die Haftstrafe allerdings gemildert und bis auf 12 Jahre und 10 Monate verkürzt. Daraufhin habe sich der 46-jährige Edinho am Freitag in ein Polizeirevier der Stadt Santos begeben, wird berichtet.

„Das ist eine riesige Enttäuschung, da man mich der Geldwäsche beschuldigt, die ich nicht begangen habe“, zitiert die Agentur Reuters den Verurteilten.

Die gerichtliche Untersuchung hatte bereits im Jahr 2005 begonnen. Gegen Edinho wurde Anklage erhoben, mit bekannten Drogenhändlern in Verbindung gestanden und ins Drogengeschäft verwickelt gewesen zu sein. Er selbst weist diese Anschuldigungen entschieden zurück und erklärt, zwar selbst Drogen genommen zu haben, aber nicht an deren Verkauf beteiligt gewesen zu sein.

Edinho spielte in den 1990er Jahren für den Fußballklub „Santos“, in dem sein Vater weltweiten Ruhm erlangte.