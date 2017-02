Attacke in Heidelberg: Mutmaßlicher Täter ist 35-jähriger Bundesbürger

Wie die Polizeibehörde in einer Pressemitteilung bekanntgab, wurde der mutmaßliche Täter, der bei der Festnahme verletzt worden war, operiert. Über seinen jetzigen Zustand liegen keine Angaben vor.

© AFP 2016/ R. Priebe / dpa Attacke in Heidelberg: Ein Opfer ist tot

Vorerst gebe es keine Indizien dafür, dass es dabei um einen Terrorakt handele, so die Polizei.Bei dem Vorfall am Samstag in Heidelberg gab es mindestens drei Verletzte. Einer vor ihnen, ein 73-jähriger Fußgänger, erlag wenig später seinen Verletzungen.

​