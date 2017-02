​​Nach Angaben der Zeitung „The Telegraph“ ereignete sich der Vorfall im Südosten der britischen Hauptstadt. Der Fahrer sei festgenommen und eine Ermittlung eingeleitet worden.

BELLINGHAM update: A woman and two men are critically ill after Bromley Rd RTC. Male driving Mercedes arrested for suspected drink driving. pic.twitter.com/UN4VktXMwE — Kent 999s (@Kent_999s) 26 февраля 2017 г.

​Am Samstag war in Heidelberg ein Auto in eine Menschengruppe gefahren, wobei ein 73-Jähriger ums Leben kam. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Am selben Tag waren in New Orleans (US-Bundesstaat Louisiana) zahlreiche Menschen bei einer Karnevalsparade verletzt worden, als ein offenbar stark alkoholisierter Autofahrer in die Menschenmenge raste.