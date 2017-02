Hungersnot treibt jemenitische Kinder in die Hände der Terroristen

„Die Ursachen von Hunger in den verschiedenen Ländern sind unterschiedlich. Im Sudan und in Nigeria ist er auf häufige Dürren und das Klima zurückzuführen. Im Jemen ist der im März 2015 ausgebrochene Konflikt daran schuld“, so al Aliya.

„Laut den jüngsten UN-Angaben sind rund 450.000 Kinder von Hungersnot bedroht. Wir haben schreckliche Zahlen: 17 Millionen Jemeniten brauchen irgendetwas dringend. So sind 14 Millionen Jemeniten unterernährt, wobei 50 Prozent von ihnen direkt hungern, das heißt, sie wissen nicht, wann sie zum nächsten Mal essen können“, sagte der UN-Vertreter.

„Der Hunger verursacht die meisten Probleme. Alle wissen, dass ein Mann, der seine Familie nicht erhalten kann, ein Verbrechen oder kriminelle Taten begehen könnte. Zudem fördert dies die Ausbreitung von Krankheiten und die Beteiligung von Kindern an Terrororganisationen“.