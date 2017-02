Es gebe "nun keinen vernünftigen Zweifel mehr, dass der auf den Philippinen entführte Deutsche nicht mehr am Leben ist", gab ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin bekannt. Er sprach von einer "terroristischen Tat", die durch nichts zu rechtfertigen sei.

Wir verurteilen grausame Ermordung des Deutschen auf den #Philippinen in aller Schärfe. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen. pic.twitter.com/OqZbPR4uLR — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 27 февраля 2017 г.

​Zuvor war die Frist abgelaufen, die die Entführer zur Zahlung eines Lösegeldes in Höhe von etwa 570.000 Euro festgelegt hatten. Daraufhin hatte die Terrorgruppe ein Video veröffentlicht, das die Enthauptung des Mannes zeigen soll.

​​Jürgen Kantner war vor knapp vier Monaten von Islamisten entführt worden. Seine Frau wurde bei dem Überfall in den Gewässern südwestlich von den Philippinen getötet. Am 14. Februar hatte er per Videobotschaft um Hilfe gebeten. Der Segler und seine Frau waren bereits 2008 vor der Küste Somalias von Piraten entführt worden. Damals wurden sie nach sieben Wochen wieder freigelassen. In einem Interview kündigte das Paar an, trotzdem wieder in See stechen zu wollen.