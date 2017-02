Angebliche Tatsachenverdrehung: Indien weist BBC die Tür

© REUTERS/ Peter Nicholls Chef der Labour Party beschuldigt BBC der Verbreitung von Fake-News

Der Streifen „Kaziranga: The park that shoots people to protect rhinos” (zu Deutsch: „Kaziranga: Der Park, der auf Menschen schießt, um Nashörner zu schützen“) thematisiert Schüsse des Personals auf Wilderer im indischen Nationalpark Kaziranga.

Die NTCA wirft Rowlatt vor, die tödlichen Schüsse als Absicht und als Strategie des Parks dargestellt zu haben. Der Reporter selbst bestreitet das.

Dennoch hat die Behörde der BBC verboten, innerhalb der nächsten fünf Jahre in indischen Tierschutzgebieten zu drehen. Zudem empfahl die NTCA dem indischen Außenministerium, die Visa von Rowlatt und dessen Team zu annullieren und ihnen für die nächsten fünf Jahre die Einreise zu verbieten.