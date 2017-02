Afghanistan: Polizist erschießt elf Kollegen

© Foto: US Army / Staff Sgt. Shane Hamann US-General will mehr Soldaten nach Afghanistan schicken

Demnach ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Dienstag an einem Kontrollpunkt in der Provinzhauptstadt Laschkar Gah. Der Täter soll seine Waffe auf seine Kollegen gerichtet und anschließend das Feuer eröffnet haben.

Danach soll er die ganze Munition und alle Waffen gesammelt haben und mit einem Dienstwagen geflohen sein. Laut einem Vertreter der Provinzverwaltung stand der Täter in Kontakt mit den radikalislamischen Taliban, die die afghanischen Sicherheitskräfte bekämpfen.

Zuvor war von einer Explosion im Osten Afghanistans berichtet worden, bei der zehn Zivilisten ums Leben gekommen waren.