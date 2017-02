300 Schweden sollen für IS gekämpft haben

Ihm zufolge gibt es in Schweden ein verzweigtes Netz, das Jugendliche radikalisiere und dazu aufrufe, in den Reihen der Terroristen in Syrien und im Irak zu kämpfen.

Laut dem Säpo-Chef wächst in Schweden auch die Zahl jener, die heimlich den IS unterstützen sowie das Vorgehen der Terroristen im Ausland finanzieren. Somit wäre es verfrüht, von einem Rückgang des islamischen Extremismus im Land zu sprechen.

Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ hatte im Sommer 2014 Teile Syriens und des Irak eingenommen. Die Terroristen riefen in den besetzten Gebieten ein Kalifat aus. Die offiziellen Regierungen in Bagdad und Damaskus sowie eine internationale Koalition unter US-Führung kämpfen gegen die Besatzer. Russland setzt seit Herbst 2015 seine Luftstreitkräfte gegen die Islamisten in Syrien ein.