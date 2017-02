Trump bewertet eigene Arbeit als US-Präsident mit „ausgezeichnet“

So zog Trump die Bilanz seiner bislang fünfwöchigen Amtszeit.

„Unsere Regierung arbeitet ausgezeichnet, wir konnten dies bislang jedoch den Amerikanern nicht richtig erklären“, sagte Trump.

© REUTERS/ Saul Loeb Trump eilt seinen Bürgern voraus

Donald Trump war am 8. November des vorigen Jahres zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar trat er offiziell sein Amt an.Eine Umfrage des US-Meinungsforschungsinstituts Gallup von Anfang Februar zeigte jedoch, dass fast die Hälfte der Amerikaner der Ansicht sind, dass sich der neue Präsident, Donald Trump , „allzu schnell“ an die Lösung der vor den USA stehenden Probleme machen würde. Nur 35 Prozent der Befragten zeigten sich damals mit dem aktuellen Stand der Dinge zufrieden.