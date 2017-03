Demnach nannten 43 Prozent der Befragten die Rückkehr der Krim in den Bestand Russlands das wichtigste Ereignis der Geschichte. Damit liegt die Schwarzmeerhalbinsel auf Platz zwei in der Rangliste der historischen Ereignisse, die bei den Russen Stolz hervorrufen, und verdrängt gar „die führende Rolle bei der Erschließung des Weltraumes" auf den dritten Platz.

Die absolute Mehrheit (83 Prozent) hält derweil nach wie vor den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg für das wichtigste historische Ereignis, das Anlass zum Stolz biete. Diese Variante liegt in den ähnlichen Umfragen des Meinungsforschungszenrtrums seit 1999 an der Spitze. Mehr als ein Drittel der Respondenten sind auf die russische Literatur (36 Prozent) und die Verwandlung des Landes in einen der führenden Industriestaaten in der Sowjetzeit (35 Prozent) stolz. Die Leistungen der russischen Wissenschaft rufen bei 32 Prozent der Befragten Stolz hervor.

Für 26 Prozent waren „der Ruhm der russischen Waffen" und für 23 Prozent „die moralischen Eigenschaften des russischen Menschen (Kunstlosigkeit, Geduld, Standhaftigkeit)" der wichtigste Grund zum Stolz. 19 Prozent verwiesen auf große russische Entdeckungs- und Forschungsreisenden. 18 Prozent der Befragten gaben sich stolz auf die Stabilisierung der Lage des Landes und den Wirtschaftswachstum unter Präsident Putin.

Die Umfrage wurde vom 20. bis zum 23. Januar in 137 Städten und Ortschaften der 48 russischen Regionen abgehalten. Befragt wurden 1600 Personen, die ihre Antworten aus mehreren angebotenen Varianten auswählen mussten.