„Windhorse Aerospace“ heißt das britische Start-up, das Hilfseinsätze völlig neu denkt. Künftig will die junge Firma Drohnen bauen, deren Rumpf nahezu vollständig aus gepresstem Trockengemüse bestehen und deshalb essbar sein wird.

Derzeit aber entwickelt das Start-up den „Pouncer“, eine Leichtbaudrohne, deren Tragflächen gleichzeitig als Laderäume dienen sollen. Das Fluggerät erhält die übliche Steuerung und einen elektrisch getriebenen Druckpropeller. Der Rumpf und die Flügel aus leichtem Holz enthalten 17 Stauräume, in denen kleine Care-Pakete in Katastrophengebiete transportiert werden können. Dabei bilden die Päckchen praktisch die Außenwände des Leichtgewichts. Der Holzrahmen kann zudem vor Ort auseinandergenommen und als Feuerholz verwendet werden.

In den nächsten zwei Monaten soll der erste Prototyp mit einer Spannweite von 2,7 Metern abheben. Künftig soll es drei Versionen des „Pouncer“ geben: Für 20, 50 oder 100 Kilogramm Zuladung. Die Seriendrohnen sollen dann von Transportflugzeugen aus starten und an einem Fallschirm in der Katastrophenregion landen.