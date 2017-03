Der „Elefantenpoker“ in Berlin: Buch über „tierisches Wettrüsten“ erschienen

Der Ostberliner Tierpark im Stadtbezirk Friedrichsfelde entstand in Folge der Teilung der Stadt. Aber auch der 17. Juni 1953 hat ihn ermöglicht, weiß Mohnhaupt in seinem kürzlich veröffentlichten Buch „Der Zoo der Anderen“ zu berichten. Die DDR-Führung hat ihn auf ihrem „Neuen Kurs“ eingerichtet, um ihren Bürgern mehr als nur Planerhöhungen zu bieten. Und sie wollte ein Gegenstück zum Berliner Zoo im Westteil der Stadt: Die Osterberliner sollten nicht mehr so oft in den britischen Sektor fahren, erinnert der Autor. Im Kalten Krieg hat es ein „Wettrüsten“ zwischen Zoo und Tierpark gegeben, sagt Mohnhaupt. Das haben die Direktoren Heinz-Georg Klös im Westen und Heinrich Dathe im Osten angestachelt. Neben dem Wettbewerb, wer die meisten Elefanten hat, gehörten persönliche Sticheleien dazu. Aber auch die jeweilige Politik hat ihren Anteil daran geleistet.

In Buch und Interview beschreibt der Autor zum Beispiel den „Elefantenpoker“ zwischen beiden Einrichtungen. In den 60er Jahren hat Willy Brandt als regierender Bürgermeister von Westberlin gefordert, den Abstand zwischen den drei Elefanten im Zoo gegenüber den beiden Artgenossen im Tierpark zu vergrößern. Zoodirektor Klös durfte neue kaufen, was seinem Ostkollegen Dathe daraufhin ebenfalls erlaubt wurde. Am Ende hat der West-Berliner Zoo elf Elefanten und der Tierpark in Friedrichsfelde fünf dieser Tiere. Für Klös war eine „Schlacht gewonnen“, zitiert der Buchautor ein Beispiel, wie die Sprache des Krieges sich auch im Wettbewerb der beiden Einrichtungen spiegelte. Dazu gehört für ihn auch das Pandabären-Paar, das Bundeskanzler Helmut Schmidt in den 80er Jahren an den Zoo gegeben hat. Die Tiere waren ein chinesisches Staatsgeschenk. Schmidt hat es als Zeichen der Zugehörigkeit Westberlins zur Bundesrepublik gesehen. Den ersten Pandabär hat aber der Ostberliner Tierpark bereits 1958, drei Jahre nach seiner Eröffnung, in einer Wanderausstellung gezeigt, erzählt Mohnhaupt.

Im Sputnik-Interview spricht er von zwei Siegern des tierischen Wettrüstens. West-Zoo-Direktor Klös habe klar gegen seinen Ost-Amtskollegen Dathe gewonnen. Dieser wurde nach dem Mauerfall, immerhin schon 80 Jahre, „auf sehr unschöne Weise“ abgesetzt und ist kurz danach gestorben. Sein Konkurrent Klös, jünger als Dathe, kam sogar in den Aufsichtsrat des Tierparkes. Er blieb bis Anfang der 2000er Jahre die „graue Eminenz“ im Zoo, mit Einfluss auch in Friedrichsfelde. Doch „moralischer Sieger“ ist für Mohnhaupt der Konkurrent aus dem Osten: „So viele Jahre danach ist Dathe immer noch bekannt. Es gibt einen Dathe-Platz, es gibt eine Dathe-Schule in Berlin.“ Der Tierparkdirektor ist immer noch ein Begriff in Ostdeutschland. Klös hat zwar eine Stiftung gegründet, ist aber nur älteren Westberlinern bekannt, beschreibt der Autor den Unterschied.

Mohnhaupt stimmt der Auffassung zu, dass die Besucher von Zoo und Tierpark der „dritte Sieger“ sind. Es gibt beide Einrichtungen immer noch, nach der politisch angeheizten Konkurrenz bis 1989 und den Schließungsdrohungen seit 1990. „Beide profitieren von der Existenz des anderen“, ist sich der Journalist sicher. Die Konkurrenz zwischen beiden ist gewollt, meint er. „Sie ergänzen sich grandios in ihrer Unterschiedlichkeit: Der eine als Stadtzoo, eingebaut in die City West, auf der anderen Seite der großartige Park.“ Der Tierpark in Friedrichsfelde ist aus Sicht des Autors einer der wenigen weltweit, der durch Freiflächen noch erweitert werden kann. „Wenn man ein gutes Konzept hat und das gut umsetzt, kann das ein wichtiges Highlight werden“, beschreibt er als mögliche Zukunft.

Jan Mohnhaupt: „Der Zoo der Anderen. Als die Stasi ihr Herz für Brillenbären entdeckte & Helmut Schmidt mit Pandas nachrüstete“

Hanser Verlag 2017

304 Seiten

ISBN 978-3-446-25504-3

20 Euro