Chinesin gebärt Drillinge – über mehrere Tage verteilt

Demnach war die Frau nach einer Hormonkur mit Drillingen schwanger geworden. Am 21. Februar bekam sie dann einen 1440 Gramm schweren Jungen. Dann aber brachen Wehen ab. Und die Hebamme entschied, die Schwangerschaft fortzusetzen. Am Montag brachte die chinesische Mama dann noch zwei Mädchen zur Welt.

„Ich habe von einem Kind geträumt, als ich keins haben konnte. Jetzt habe ich drei und weiß nicht, was ich tun soll“, sagte die nun dreifache Mutter verzweifelt.

Zurzeit befinden alle drei Kinder in der Reanimationsabteilung. Die Hebamme gab an, in ihrer über 20-jährigen Erfahrung zum ersten Mal einen solchen Fall erlebt zu haben. Ihr zufolge war die Mutter mit sogenannten dizygotischen Drillingen schwanger, das heißt, der Junge entwickelte sich in einer anderen Embryonalhülle, getrennt von seinen Zwillingschwestern.