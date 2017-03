„Nach unterschiedlichen Einschätzungen hat die legitime Regierung momentan etwa 35 Prozent des Territoriums des Landes unter ihrer Kontrolle“, so Kinschjak. „Das sind alle Großstädte und dichtbesiedelten Gebiete, in denen zusammen mehr als zehn Millionen Menschen wohnen – also die Mehrheit der syrischen Bevölkerung.“

Der Diplomat betonte zugleich, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (auch Daesh, IS) im vergangenen Jahr bereits ein Viertel aller ihrer zuvor eroberten Territorien in Syrien und im Irak verloren habe. „Ihre Gesamtfläche ging von 78.000 auf 60.400 Quadratkilometer zurück“, so der Botschafter.

Unter Kontrolle der terroristischen Organisation Al-Nusra Front und ihrer Verbündeten befinden sich, so Kinschjak ferner, nur noch zehn bis elf Prozent des syrischen Territoriums. „Das ist zum größten Teil die Provinz Idlib“, sagte der russische Diplomat.

In Syrien dauert seit März 2011 ein bewaffneter Konflikt an, der laut Uno-Angaben bereits mehr als 220.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen stehen bewaffnete oppositionelle, aber auch islamistische Terrorkämpfergruppierungen gegenüber.