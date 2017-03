Bombendrohung in Gaggenau - Rathaus evakuiert

Der komplette Gaggenauer Marktplatz soll außerdem abgesperrt worden sein, berichtet baden-tv.de. Ein Sprengkörper sei noch nicht gefunden worden. Die Durchsuchung durch die Polizei solle mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Die "Tagesschau" berichtet indes unter Berufung auf den Leiter des Bürgerservices, Dieter Spannagel, dass der Anrufer seine Drohung mit der Absage des Aufritts des türkischen Justizministers begründet habe.

Erst am Donnerstag hatte die Stadt einen Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Aus Protest gegen die Verhinderung seines Auftritts sagte Bozdag selbst sein Treffen mit Bundesjustizminister Heiko Maas in Karlsruhe ab. Er werde stattdessen in die Türkei zurückkehren, hieß es.

Maas wollte eigenen Angaben nach mit Bozdag über die Inhaftierung des deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel sprechen.