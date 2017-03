Calais: Bürgermeisterin stoppt Essensausgabe an Flüchtlinge

Dem Blatt zufolge unterzeichnete Natacha Bouchart am Donnerstag nach dem Besuch des Innenministers Bruno Le Roux eine entsprechende Anordnung.

Auch nach der Auflösung und dem Abriss des Migrantenlagers im November 2016 halten sich in Calais noch immer Hunderte Flüchtlinge auf, die bislang Essen von örtlichen Hilfsorganisationen bekamen.

© Sputnik/ Irina Kalashnikova Vergewaltigung im Dschungel von Calais: Drei Flüchtlinge verhaftet

Mit der neuen Anordnung will Bouchart nun vermeiden, dass neue provisorische „Dschungel“ entstehen. Le Roux unterstützte der Zeitung zufolge diese Initiative. Rechtlich wurde die Anordnung mit dem Verbot für Menschenversammlung in der Stadt begründet.

In dem illegalen Flüchtlingscamp in der Hafenstadt im Norden Frankreichs bis Ende Oktober 2016 hatten etwa 7000 bis 10.000 Migranten, darunter rund 1000 unbegleitete Minderjährige, gelebt. Sie wollten per Fähre oder durch den Eurotunnel weiter nach Großbritannien ziehen. Am 24. Oktober hatte die örtliche Polizei mit der Räumung des Lagers begonnen und schließlich insgesamt rund 5500 Menschen aus dem Camp gebracht.