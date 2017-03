Bis 2099 überrunden Muslime die Christen - Studie

Demnach soll es im Jahr 2010 in der Welt 1,6 Milliarden Muslime gegeben haben, was 23 Prozent der Gesamtbevölkerung sind. Der Anteil der Christen soll dagegen 31 Prozent betragen haben. Sollten die gegenwärtigen demographischen Tendenzen weiter anhalten, so vermutet das Pew-Forschungszentrum, wird der Islam zum Ende des 21. Jahrhunderts mehr Gläubige als das Christentum haben.

Als Gründe nennen die Pew-Experten die hohe Geburtenrate unter Muslimen und das relativ junge Alter der meisten heutigen Anhänger des Islams.

Die größte Anzahl der Muslime lebt der Studie zufolge gegenwärtig im Asien-Pazifik-Raum. Bis 2050 sei zu erwarten, dass Indien mit mehr als 300 Millionen Vertretern dieser Religion möglicherweise das Land mit der zahlenmäßig stärksten muslimischen Bevölkerung in der Welt sein werde. In Europa würden dann schon mindestens zehn Prozent aller Bürger Muslime sein.