Nach der Befreiung der Erdöllagerstätte Hayan von den Terroristen des Daesh (auch Islamischer Staat, IS) löschen die syrischen Soldaten nun Brände in den Gruben und versuchen die großangelegten Zerstörungen zu reparieren.

Die Behörden wollen die Ölförderung so schnell wie möglich wiederherstellen, da die Erdöllagerstätte Hayan zu einer der Haupttreibstoffquellen in dem befreiten Gebiet zählt. Wegen der bitteren Kälte und des Brennstoffmangels frieren die Syrer gegenwärtig mehr als sonst.

Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte im vergangenen Jahr bereits ein Viertel aller ihrer zuvor eroberten Territorien in Syrien und im Irak verloren. „Ihre Gesamtfläche ging von 78.000 auf 60.400 Quadratkilometer zurück“, sagte Russlands Botschafter in Damaskus, Alexander Kinschjak, im Interview mit der Agentur RIA Novosti am Donnerstag. Ihm zufolge kontrolliert die syrische Regierung dabei mittlerweile bereits etwa 35 Prozent des gesamten Territoriums des Landes.

In Syrien dauert seit März 2011 ein bewaffneter Konflikt an, der laut Uno-Angaben bereits mehr als 220.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen stehen bewaffnete oppositionelle, aber auch islamistische Terrorkämpfergruppierungen gegenüber.