So überlebte Russe 24 Stunden auf offenem Meer bei Thailand

Demnach war Somow tags zuvor zusammen mit drei Freunden zum Tauchen gegangen, sie wurden von der Strömung auseinandergetrieben. Drei konnten an Land zurückkehren und die Aufmerksamkeit der Fischer erregen. Somow musste dann von der Küstenwache gesucht werden, auch die Botschaft wurde unterrichtet.

Laut Sosnow wurde Somow von der Polizei, von Marinesoldaten und Freiwilligen gesucht, die ihn jedoch bis Einbruch der Dunkelheit nicht finden konnten. Die Suche wurde nur in der Morgendämmerung fortgesetzt. Man barg den Touristen am Morgen. Es stellt sich heraus, dass er sich einen Tag lang nur an einer schwimmenden Boje festgehalten hatte.

Sosnow dankte allen Teilnehmern der Suchoperation im Namen der Botschaft. Er lobte, dass die Suchoperation „augenblicklich, nachdem Somows Freunde das Verschwinden gemeldet hatten“, begonnen hatte und nicht erst nach 12 Stunden.

Im November 2016 war der russische Tourist Pjotr Agapow nahe der Insel Phuket ertrunken. Die Rettungskräfte bargen ihn am Strand Bang Tao Beach. Der 57-Jährige hatte damals das Bewusstsein verloren.