Russland versorgt Deir ez-Zor innerhalb eines Monats mit 320 Tonnen Hilfsgütern

„Mit Hilfe der russischen Frachtflugzeuge wurden innerhalb eines Monats etwa 324 Tonnen Hilfsgüter der Uno über der von der Terrormiliz Daesh (auch IS, Islamischer Staat) besetzten syrischen Stadt Deir ez-Zor abgeworfen“, so Rudskoj.

Das russische Zentrum für die Aussöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat ihm zufolge seit seiner Gründung vor einem Jahr 849 humanitäre Aktionen durchgeführt bzw. 1.500 Tonnen Nahrungsmittel, Medikamente und Gegenstände des täglichen Bedarfs für die syrische Bevölkerung gebracht.

Die syrische Armee hatte am 6. Februar mit Unterstützung von regierungstreuen Volksmilizen eine Attacke des IS auf den Flughafen von Deir-ez-Zor erfolgreich abgewehrt. Die russischen Luftstreitkräfte unterstützten die Gegenoffensive mit mehreren Luftschlägen auf IS-Objekte in Deir-ez-Zor.