Hubschrauber-Unglück bei Istanbul: Opferzahl auf sieben gestiegen

„Bei der Hubschrauber-Katastrophe sind sieben Menschen gestorben“, wird Topbas zitiert. Am Absturzort sollen bereits die Leichen der zwei türkischen Piloten gefunden worden sein.

Zuvor hatten örtliche Behörden berichtet, dass bei dem Unglück fünf Personen ums Leben gekommen seien, darunter vier russische Bürger.

Wie berichtet worden war, war der Hubschrauber vom Typ Sikorsky S-7 in Büyükçekmece unweit von Istanbul wegen starken Nebels in einen Fernsehturm geflogen und auf eine Autostraße gestürzt. Der Hubschrauber soll der Firma Eczacibasi gehört haben. An Bord hatten sich sieben Personen, darunter zwei Piloten, befunden. Unter den Passagieren seien die Leiter des Unternehmens sowie ausländische Gäste gewesen, hieß es.