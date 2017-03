„Natürlich macht diese Situation das Investitionsklima in der Ukraine völlig zunichte“, so Peskow. „Sie zeigt der ganzen Welt, dass es derzeit sehr gefährlich und wirtschaftlich kaum sinnvoll ist, in der Ukraine tätig zu sein.“

Moskau sei außerdem unklar, warum die ukrainischen Sicherheitskräfte die Radikalen nicht stoppen könnten. Trotzdem hoffe man in Moskau, dass die ukrainische Regierung eine gewisse Sicherheit des Eigentums und vor allem der Mitarbeiter der Finanzinstitute gewährleistet werde.

Wie zuvor berichtet worden war, hatten Mitglieder der ukrainischen Partei Nationalkorps, die auf der Basis des Nationalisten-Bataillons „Asow“ gegründet wurde, in Kiew eine Filiale einer Tochterbank der russischen Sberbank eingemauert. Zuvor hatten Nationalisten in mehreren Städten in der Ukraine die Geldautomaten russischer Tochterbanken beschädigt.

Im Februar 2016 hatten Radikale im Andenken an die Ereignisse auf dem Maidan von 2014 eine Sberbank- und Alfa-Bank-Filiale in Kiew mit Steinen beworfen. In Lwiw versuchten sie, eine russische Bank-Filiale in Brand zu setzen.