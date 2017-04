Terrorangriff auf BVB-Bus? Metallstift bohrte sich in Kopfstütze

Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, Frauke Köhler, sprach laut dpa von einem terroristischen Hintergrund der Tat sowie möglichen islamistischen Bezügen.

Außerdem sagte Köhler: „Die Sprengsätze waren mit Metallstiften bestückt, einer der Metallstifte hat sich in eine Kopfstütze des Busses gebohrt.“ Die Sprengsätze sollen einen Wirkungsradius von mehr als 100 Metern gehabt haben.

Das zwischenzeitlich veröffentlichte Schreiben, in dem ein linksextremistischer Hintergrund des Anschlags auf den BVB-Bus enthalten sein sollte, hält die Bundesanwaltschaft für wenig glaubwürdig. „Nach einer ersten Bewertung bestehen erhebliche Zweifel an der Echtheit“, hieß es.

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr (Ortszeit) waren vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem BVB und AS Monaco in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert.