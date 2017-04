Nach BVB-Anschlag: Schreiben fordert Schließung von US-Basis Ramstein

© AFP 2017/ Julian Stratenschulte / dpa Anschlag auf BVB-Bus: Wohnungen zweier Verdächtiger durchsucht – eine Festnahme

Der Sprecherin zufolge ist das Motiv bislang unklar. Die gefundenen Schreiben könnten jedoch auf einen islamistischen Hintergrund deuten.

Unter anderem sei in einem der Schreiben die Rede vom Rückzug der Tornado-Flugzeuge aus Syrien und der Schließung des Luftstützpunktes Ramstein. Zurzeit würden alle drei Scheiben von Spezialisten analysiert.

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr (Ortszeit) waren vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem BVB und AS Monaco in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert.