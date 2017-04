Spitzenreiter bei Drogenschmuggel nach Russland: Länderliste ändert sich

© AFP 2017/ Orlando Sierra Koks-Strom: Diese Stadt ist Europas Drogen-Tor

Laut Chrapow werden in Russland „vorwiegend psychoaktive Stoffe der Amphetamin-Reihe, die so genannten Spices“, beschlagnahmt. „Sie machen die überwiegende Mehrheit synthetischer Rauschgiftmittel in Russland aus, ein Teil davon wird eingeschmuggelt. Zuvor wurden Drogen vorwiegend aus China und in letzter Zeit aus europäischen Ländern über das Baltikum eingeschmuggelt. Die größten Mengen davon werden über die Ukraine befördert“, so Chrapow.

Nach Angaben des Generalmajors waren im vorigen Jahr 1.398 ukrainische Bürger und in den ersten drei Monaten 2017 weitere 300 Ukrainer wegen Drogendelikten zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen worden.

Ein Moskauer Gericht hatte am Dienstag einen Anwalt wegen des Versuchs verhaftet, mehr als 200 Gramm Rauschgift, darunter Amphetamine, in das Untersuchungsgefängnis „Butyrka“ einzuschleusen.