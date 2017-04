BVB-Anschlag: Verdächtiger aus Islamistenszene festgenommen

© AP Photo/ Markus Schreiber BVB-Anschlag: Bekennerschreiben richtet sich an Merkel

Dabei soll es sich um einen 25-jährigen Iraker handeln.

Bei einem zweiten Verdächtigen soll es sich um einen 28-jährigen Deutschen handeln. Beiden werde eine Nähe zur Terrormiliz Daesh (auch IS, "Islamsicher Staat") vorgeworfen.

Laut den Behörden hat sich mindestens eine dieser Personen im Tatzeitraum in der Nähe des Anschlagsortes aufhalten können.

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr waren vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem BVB und AS Monaco in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert.