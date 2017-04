Elitetruppe von US-Marine gibt erstmals Drogenmissbrauch zu

Drei Vertreter der Navy Seals, einer im Dienst und zwei weitere im Ruhestand, haben in ein Gespräch mit dem TV-Sender eingewilligt, solange sie anonym bleiben.

„Menschen, die wir kennen und von denen wir gehört haben, sind positiv auf Kokain, Methamphetamin, Heroin, Marihuana und Ecstasy getestet worden“, zitiert der Sender einen der Soldaten.

Der Drogenkonsum bei den Navy Seals nehme weiter zu.

„Ich fühle mich verraten“, so Captain Jamie Sands, ein Kommandeur der Navy Seals an der US-Ostküste, gegenüber dem Sender. „Wie könnt ihr uns das antun? Wie entscheidet ihr, dass es O.K. ist, Drogen einzunehmen?“

Im Dezember 2016 mussten nach Angaben von CBS alle Übungen der Navy Seals für eine Sicherheitsversammlung zum Thema Drogen unterbrochen werden. Jeder Soldat habe dem Treffen beiwohnen oder es zumindest online verfolgen müssen. Daraufhin sei ein Urintest durchgeführt worden. Einer der Soldaten, der im vergangenen Sommer positiv auf Kokain getestet worden sei, sie auch zum zweiten Mal positiv getestet worden, diesmal aber auf verschreibungspflichtige Medikamente. Er soll nun aus der Elitentruppe gefeuert werden.