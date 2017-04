Gesetzlich genehmigt: Transnistriens Flagge jetzt mit der von Russland gleichgesetzt

„Die russische Nationalflagge ruft bei der transnistrischen Bevölkerung starke Assoziationen mit dem russischen Staat und mit der multinationalen Bevölkerung Russlands hervor, als Teil dessen sich auch die Bevölkerung Transnistriens fühlt. Diese Assoziationen haben eine feste historische Grundlage“, hieß es in den Erläuterungen zu dem Gesetzentwurf.

Demnach soll die russische Flagge nun auf amtlichen Gebäuden montiert und auch bei offiziellen Veranstaltungen verwendet werden.

Transnistrien ist der östlich des Dnjestrs gelegene Teil Moldawiens. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit Moldawiens im Jahre 1991 erklärte auch das mehrheitlich von Russen und Ukrainern bewohnte Transnistrien seine Unabhängigkeit. Der Streit mit der moldauischen Regierung in Chişinău mündete in einen militärischen Konflikt, der erst unter Vermittlung Russlands beigelegt werden konnte. Internationale Friedenskräfte sichern seit 1992 den Waffenstillstand in Transnistrien (offiziell „Transnistrische Moldauische Republik“), welches heute ein autonom agierender, international aber nicht anerkannter De-facto-Staat ist.