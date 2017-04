Für den CDU-Bundestagspolitiker gehört der Anschlag auf den Fußballer-Bus in den Kontext der Terrorakte der letzten Jahre, auch wenn noch nicht alle Informationen zu der Tat bekannt seien. „Es handelt sich laut Polizeiangaben offensichtlich um einen ganz gezielten Anschlag“, sagte Bosbach gegenüber Sputnik-Korrespondent Marcel Joppa. Es sei leider nicht das erste Mal, dass der Sport getroffen wurde. Der Innenpolitiker bezeichnete das als „tragisch“ und erinnerte an den 13. November 2015 in Paris. Damals beendete ein Anschlag im Pariser „Stade de France“ das Länder-Testspiel zwischen Frankreich und Deutschland jäh und forderte mehr als 100 Todesopfer.

© AP Photo/ Jens Meyer BVB-Anschlag: Verdächtiger aus Islamistenszene festgenommen

Das Neue an dem Anschlag am 11. April sei, dass er erstmals direkt gegen eine Fußball-Mannschaft gerichtet gewesen sei, so Bosbach. Die aufgetauchten beiden Bekennerschreiben wollte er inhaltlich nicht kommentieren. Laut Polizeiangaben gibt es ein Schreiben von einem Absender mit islamistischem Hintergrund sowie eines von der linksverorteten Antifa. „Es kann sich hier auch um Trittbrettfahrer handeln“, gab der Unionspolitiker zu bedenken. Eine Variante könne auch sein, dass die Täter einfach nur den Anschein eines islamistischen Anschlags erwecken wollten, indem sie die typischen Sprachbilder dschihadistischer Terroristen nutzten.

„Wir müssen Gefahren von Links wie Rechts begegnen, aber die größte Gefährdung für die Innere Sicherheit geht sicherlich vom Islamismus aus – unabhängig vom Ergebnis der Ermittlungen über den Dortmunder Anschlag.“ Generelle Sicherheit bei Sportveranstaltungen könne aufgrund vieler unabwägbarer Faktoren niemand garantieren, erklärte Bosbach. Er machte aber darauf aufmerksam, dass der Anschlag nicht im Stadion, sondern außerhalb, auf dem Weg vom Hotel zum Stadion, passiert sei. „Bisher gab es ja Gott sei dank noch keinen Anschlag in einem deutschen Stadion. Wir müssen dennoch die Sicherheitskonzepte ständig überarbeiten und den neuen Gefahrenlagen anpassen.“