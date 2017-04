Plickert, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen (NRW), beschrieb am Folgetag gegenüber Sputnik erste Details zum Attentat auf den Bus von Borussia Dortmund. „Es gibt erste kriminalistische Untersuchungen zu den drei Sprengsätzen, die mit Stahlspitzen ausgestattet waren und bei der Explosion in die Umgebung geschleudert werden“, erklärte er. „Sie hatten eine Streuwirkung von 100 Metern. Hier hätten tödliche Verletzungen zugefügt werden können. Wir haben Glück gehabt, dass es keine Todesopfer gab“.

Beim Polizeipräsidium Dortmund wurde noch in der Nacht nach dem Anschlag ein Führungsstab für die polizeilichen Ermittlungen eingerichtet. Die Polizei verfolge aktuell eine islamistische Spur. „Im Islamisten-Milieu gab es Durchsuchungen von zwei Wohnungen und eine vorläufige Festnahme“, sagte der Polizeigewerkschafter. Die Polizei ermittle aber dennoch in alle Richtungen weiter, auch in Richtung Rechts- und Linksextremismus sowie gewaltorientierte Fußballfans.

Laut Plickert gab es im Vorfeld keine Drohungen oder Warnungen. „Es lagen uns keine Kenntnisse auf solch einen schrecklichen Anschlag vor“, erklärte er im Gespräch mit Sputnik-Korrespondentin Ilona Pfeffer. Vor einem Champions-League-Spiel werde die Gefahrenlage wie für jedes andere Bundesligaspiel auch analysiert.

Die Maßnahmen der Polizei vor dem Spiel waren aus Sicht der Polizei ausreichend und angemessen, da keine akute Bedrohungslage vor dem Anschlag vorlag. Für die beiden Champions-League-Spiele von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München am 12. April sei die Planung der Polizei schnell entsprechend überarbeitet worden, mit Sonderschutz für die Spieler der Mannschaften in ihren Hotels und gesicherten Trainingsorten. Spürhunde suchten laut dem Polizisten in und um die Stadien herum nach eventuellen Sprengsätzen. Die Polizei habe zudem ihre Aufgebote in allen Spielstätten drastisch erhöht.

Laut Plickert hätte eine komplette Spielabsage den Tätern in die Karten gespielt. Sie könnten das als „Erfolg“ feiern. „Damit hätten sie gezeigt, dass sie in der Lage sind, unsere freie Lebensweise zu verändern.“ Auf der anderen Seite sei den Profi-Fußballern mit einem Spiel nur einen Tag nach solch einem Anschlag eine „enorme Belastung“ zugemutet worden: „Mit solchen Ereignissen tun sich selbst erfahrene Polizisten schwer.“

Der Polizeigewerkschafter war sich nicht sicher, ob der Anschlag nur Borussia Dortmund gegolten habe oder ob es eine symbolische Tat gegen den Fußball als gesellschaftlichen Teilbereich war. Er vermutete aber: „Man will Angst schüren in der Gesellschaft. Beliebte Angriffsziele für die Täter sind belebte Einkaufsstraßen, Weihnachtsmärkte und sportliche Großveranstaltungen. Damit muss man rechnen. Es sind direkte Angriff auf unsere Werte.“ Die Situation mache aber deutlich, dass solche Anschläge in einer freien Gesellschaft letztendlich nicht zu verhindern seien.