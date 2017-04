Demnach soll der Vorfall im Juli 2015 bekanntgeworden sein, als IT-Techniker des ODRC das Computernetz der Haftanstalt in Marion von Microsoft-Proxiservern auf die Nutzung des Sicherheitssystems Websense umstellten. Bald darauf hätten die Spezialisten die Benachrichtigung erhalten, dass ein Computer im Netz das Internet-Tageslimit überschritten habe. Bei der nachfolgenden Ermittlung soll sich dann herausgestellt haben, dass im Netz ein nicht autorisierter Computer existiert, der dank des Kabels entdeckt werden konnte, über das er an den Netzwerk-Switch angeschlossen war. Wie sich erwiesen habe, seien in einem kleinen Trainingssaal in einem Schrank zwei Computer versteckt gewesen.

Laut dem von Randall J. Meyer vorgelegten Bericht waren diese beiden PCs aus Ersatzteilen gebaut worden, zu denen sich die Häftlinge dank des Programmes zur Rehabilitierung von Häftlingen (RET3) Zugang verschaffen konnten. In seinem Rahmen mussten alte Computer zur Verwertung ihrer Bauteile auseinandergenommen werden.

Wie eine technische Analyse gezeigt habe, sollen die PC-„Besitzer“ das ODRC-Netz zur Ausstellung von Passierscheinen benutzt haben, um Zugang zu verschiedenen Orten der Haftanstalt zu bekommen, aber auch, um personenbezogene Daten eines anderen Häftlings zu stehlen, die sie dann zur Ausstellung von fünf Kreditkarten nutzten. Die IT-Techniker entdeckten außerdem ein Hacker-Instrumentarium für verschiedenste Arten schädigender Tätigkeit, selbstunterzeichnete Zertifikate, VPN-Instrumente, Bitcoin-Wallets (digitale Geldbörsen für Bitcoins), Bankkonten usw.

Laut dem Bericht sollen die in diese strafbare Tätigkeit verwickelten fünf Häftlinge in andere Haftanstalten verlegt worden sein.

