Nach Berichten über US-Bombardements: Russland lässt Deir ez-Zor überwachen

Wie der offizielle Sprecher des Ministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, mitteilte, schickte die russische Militärbehörde darum seine Drohnen nach Deir ez-Zor, um das Umfeld zu untersuchen.

„Russlands Verteidigungsministerium verfügt über keine Daten, die die Berichte über die Todesopfer und die Art der Zerstörungen infolge des Bombardements durch die Kampfjets der internationalen Koalition im Raum von Deir ez-Zor bestätigen würden“, sagte Konaschenkow am Donnerstag. „Um die Situation aufzuklären, wurden unbemannte Mittel der objektiven Kontrolle in das betroffene Gebiet geschickt.“

Am selben Tag zuvor hatte die Agentur Sana unter Berufung auf die Erklärung des syrischen Generalstabs gemeldet, dass die US-geführte Koalition am Mittwoch ein C-Waffenlager der Terrormiliz Islamischer Staat (auch IS, Daesh) in der syrischen Provinz Deir ez-Zor angegriffen hatte.

Nach Angaben der syrischen Regierungstruppen sollen Hunderte Kämpfer und auch Zivilisten durch Vergiftung mit Chemiestoffen und Ersticken ums Leben gekommen sein. „Der Vorfall beweist, dass den Kämpfern des IS und von Dschebhat an-Nusra Chemiewaffen zur Verfügung stehen und sie diese anwenden, ankaufen und transportieren können“, zitiert Sana aus der Erklärung.