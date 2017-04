Was Le Pen wirklich über Russen denkt

„Die Russen sind ein großes europäisches Volk im Osten des Kontinents“, wird Le Pen von der Agentur RIA Novosti zitiert. „Seit den Zeiten des Peters des Großen äußersten sie stets den Wunsch, an der Gemeinschaft der europäischen Völker teilzuhaben. Deswegen ist der Wille, mit ihnen zusammenzuarbeiten, normal“, so die Präsidentschaftskandidatin ferner.

Frankreich befinde sich, so Le Pen, am anderen Ende des Kontinents und habe mit Russland keine historischen Streitigkeiten. Es sei notwendig, die Beziehungen zu Moskau wiederaufzubauen, damit „alle Völker Europas zusammen, gemeinsam in eine ruhige und glückliche Zukunft schauen könnten“.