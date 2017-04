Hacker führen größten Angriff auf YouTube durch

© AFP 2017/ Daniel Sorabji Wollten Hacker den Brexit verhindern? - Medien YouTube-Videos den Namen ihrer Gruppe hinzugefügt und in der Beschreibung eine Mitteilung hinterlassen, in der gestanden habe, dass „der Eingriff mit einer ‚Sicherheitsüberprüfung‘ zusammenhängt“. Darunter sei mitgeteilt worden, dass dies „der größte Hackerangriff in der YouTube-Geschichte“ sei.

Unter den Opfern war laut der Meldung das Unternehmen Studio71, welches mehr als 1.200 Kanäle auf YouTube vertritt. Die Spuren der Hackerattacke könne man weiterhin auf den Kanälen RomanAtwoodVlogs (mehr als 12 Millionen Abonnenten), JustKiddingNews (mehr als 1,5 Million Abonnenten) und Wranglerstar (mehr als eine halbe Million Abonnenten) sehen.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Hacker greifen Bundestag an

Die Gruppe OurMine ist bekannt für Hackerangriffe auf Accounts von Prominenten. Jedes Mal hinterlassen die Mitglieder der Gruppe eine Mitteilung darüber, dass eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werde, und bieten für gewisse Geldsummen Schutzdienste an.

Zuvor hatte die Gruppe die Accounts des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg, des Twitter-Chefs Jack Dorsey, des Google-CEOs Sundar Pichai und der Yahoo!-Präsidentin Marissa Mayer angegriffen.