Die „Verschandlung“ des Lamborghini verlief im Rahmen einer Kunstaktion in einem Museum in der dänischen Stadt Aarhus. Die Ausstellung trug den Titel „Kein Mensch ist eine Insel“. Laut dem Kurator hinterlässt jede Handlung eine Spur in der Gesellschaft, in der man lebt.

„Niemand von uns bleibt unberührt, weil jede unwesentliche Tat auf das ganze Bild einwirkt“, sagte er.

© YouTube/ Evening Standard Sturzbetrunken am Steuer: Auto mit Mutter und Kleinkind schießt in die Luft – VIDEO

Der Autor der Aktion, der norwegische Künstler Dolk, sagte, der Wagen werde niemals neu lackiert werden. Anscheinend wird das Auto nun in so einem Zustand als einzigartiges Kunstwerk auf Rädern fahren.