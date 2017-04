Drei Terrorverdächtige in Deutschland gefasst

© AFP 2017/ Maurizio Gambarini / dpa / AFP Rekordwert: Mehr als 10.000 radikal-islamische Salafisten in Deutschland

Bei den Festgenommenen handelt es sich demanch um einen 27 Jahre alten Afghanen und einen gleichaltrigen Türken sowie um eine 25-jährige Deutsche. Ihnen werde Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Sascha L. war am 21. Februar festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Der Northeimer hatte gegenüber den Ermittlern zugegeben, einen Sprengstoffanschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. Die drei jetzt gefassten mutmaßlichen Helfer sollen ihn dabei bekräftigt oder unterstützt haben. Sie wurden nach Focus-Angaben in Köln, im westfälischen Bünde und in Hildesheim festgenommen. Sie sitzen zurzeit in Untersuchungshaft.