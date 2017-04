Nordkoreas Luft- und Seeraum völlig leer

Kein einziges Flugzeug befindet sich zurzeit im nordkoreanischen Luftraum. Dies geht aus den Daten des Online-Dienstes Flightradar24 hervor, der Positionen von Flugzeugen in Echtzeit zeigt.

Ähnlich sieht es im Raum des Japanischen Meeres nahe der nordkoreanischen Küste aus. Laut der Karte der Webseite MarineTraffic, die Informationen über Bewegungen von Schiffen in Echtzeit liefert, umfahren Schiffe Nordkorea in mehreren Dutzend Kilometern Entfernung.

Am Freitag hatte der nordkoreanische Generalstab mitgeteilt, dass Nordkorea im Falle einer Aggression seitens Washingtons Angriffe auf den US-Flugzeugträger nahe der koreanischen Halbinsel, Militärbasen in Japan und Südkorea sowie die Residenz des Präsidenten in Seoul beabsichtigt führen wird.

Zuvor hatten die USA einen Schiffsverband unter Führung des atombetriebenen Flugzeugträgers „Carl Vinson" vor die koreanische Halbinsel entsandt.