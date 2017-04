Türkei: Tote bei Schießerei während Referendum in Diyarbakır

© REUTERS/ Umit Bektas Blutbad nach türkischem Referendum? Expertin fürchtet verheerende Reaktion Erdoğans

Der Meldung zufolge fand die Schießerei nahe einem Wahllokal statt. Laut vorläufigen Angaben waren unterschiedliche politische Anschauungen der Beteiligten der Grund für den Vorfall.

Das Verfassungsreferendum in der Türkei findet am 16. April statt. Die Bürger des Landes stimmen darüber ab, ob die Regierungsform von einer parlamentarischen in eine präsidiale wechseln soll.