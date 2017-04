Russischer Experte kommentiert Test moderner US - Atombombe

„Die letzte Modifikation der B61- Bombe unterscheidet sich von deren Vorgängern grundsätzlich dadurch, dass sie Eigenschaften einer Präzisionsmunition besitzt und dazu fähig ist, Ziele mit minimaler Abweichung zu treffen, wobei ihre Kapazität geringer wird“, so der Experte.

Ihm zufolge wird dies ermöglichen, sie in lokalen Konflikten mit geringer Intensität einzusetzen, was letzten Endes zur Senkung der Einsatzschwelle von Atomwaffen im Allgemeinen führen wird.

Wie Chodarjonok ausführte, könnte man mithilfe von derartiger Munition auch „einen globalen Nuklearkrieg entfesseln“.

„Die USA wollen ihre ganze Nukleartriade modernisieren. Die Erneuerung erfolgt in allen Richtungen, wobei große Mittel in wissenschaftliche Forschungen investiert werden. Obwohl die Umsetzung dieses Programms noch vor Trump begonnen hat, kann er dieses zusätzlich beschleunigen, wovon er mehrmals gesprochen hat“, erläuterte der Experte.

Zuvor war berichtet worden, dass die US-Luftwaffe Mitte März erneut eine Wasserstoffbombe ohne Sprengkopf getestet haben soll. Die B61-12 wurde erstmals von einem Jäger F-16C abgeworfen.

Die Tests der neuesten Modifikation von B61 begannen 2015. Die Bombe ist mit einem Steuerteil im Heck versehen. Damit wird die Präzision der mit einem 50-Kilotonnen-Sprengkopf versehenen Bombe erhöht. Zuvor ging die Bombe an einem Fallschirm ungelenkt nieder.

2020 soll die Bombe in die Serienproduktion gehen. Sie soll vorläufigen Angaben zufolge die alten Modifikationen in den US-Stützpunkten in Europa ersetzen.