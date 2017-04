​

Das offenbar in der Schweiz registrierte Leichtflugzeug soll kurz nach seinem Start in der Stadt Tires nahe dem Eingang des Supermarkts abgestürzt sein. An Bord der Maschine seien ein Pilot sowie drei Passagiere gewesen. Unter den Toten sei auch ein Lkw-Fahrer, der sich zum Zeitpunkt des Sturzes in der Nähe aufgehalten habe. Vor Ort arbeite bereits die Feuerwehr, heißt es.

Tragédia há momentos na zona de Tires, S. Domingos de Rana, queda de avião após descolagem. Oxalá não haja vítimas a lamentar pic.twitter.com/r0ZGxmZo08 — Nuno Inverno (@NunoInverno) 17 апреля 2017 г.

​Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa sei unterwegs zum Unglücksort.