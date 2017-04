Vom Motorsport zum Ballett: Transgender-Traum geht in Erfüllung - FOTOs

Die 35-jährige Sophie Rebecca, die sich zuvor als Mann noch mit Motorsport beschäftigte, ist demnach nun an der Royal Academy of Dance immatrikuliert worden. Sie will von Kindheit an davon geträumt haben, Balletttänzerin zu werden.

Sie begann nach eigenen Aussagen im Alter von 17 Jahren zu tanzen. Damals war sie noch James. Aber sie wurde aus der Akademie geworfen, als ihr Lehrer von ihrem Kampf um die Geschlechtsidentität erfuhr.

„Ich bin kein Transgender, nur weil ich tanze, und ich tanze nicht, nur weil ich Transgender bin. Ich tanze, weil ich Tänzerin bin. Es ist ganz zufällig, dass ich Transgender bin. Das ist Leidenschaft, so kann ich fühlen und das ist perfekt. Das bin ich“, so Rebecca.

In ihrem Instagram-Account zeigt sie zahlreiche Aufnahmen bei ihrer Lieblingstätigkeit:

Happy #tdov #tdov2017 #transgenderdayofvisibility whether you're visible or not be strong be you ❤💋😘 Публикация от Sophie Rebecca Ballet (@sophie_rebeccauk) Мар 31 2017 в 12:15 PDT

Still a long way to go with my arabesque but loving my dancing despite my limitations ❤💕😘 #adultballet #transdancer #momentsintransition Публикация от Sophie Rebecca Ballet (@sophie_rebeccauk) Фев 9 2017 в 5:15 PST

Die Royal Academy of Dance Worldwide Group ist eine Organisation, die pädagogische Leitlinien für den Unterricht in klassischem Ballett herausgibt, Ballettkurse anbietet und Prüfungen für Ballettschüler und —lehrer abnimmt. Sie ist mit etwa 13.000 Mitgliedern die weltweit größte Organisation dieser Art.