An Bord der Maschine hatten sich Michael Hohl und seine zukünftige Braut Amber Maxwell demnach auf freie Plätze gesetzt, die aber, wie sich später herausstellen sollte, teurer waren als die von ihnen gebuchten Tickets. „Wir dachten nicht, dass dies eine besondere Bedeutung haben könnte; wir wollten nicht in die First Class wechseln. Wir hatten uns einfach in der Economy Class mehrere Reihen weiter nach vorn gesetzt“, wird Hohl von den Medien zitiert.

Wie ferner berichtet wurde, mussten die jungen Leute aus dem Flugzeug wieder aussteigen. Ein Vertreter der Fluggesellschaft erklärte, diese Fluggäste hätten „wiederholt versucht, viel teurere Plätze als die von ihnen bezahlten einzunehmen“.

VIDEO: Fluggast tritt seinen Platz in US-Maschine nicht ab — und wird weggezerrt

Erst jüngst standen die United Airlines schon zwei Mal im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ein solcher Fall war mit dem Overbooking (zu Deutsch: Überbuchung) verbunden – es waren mehr Tickets gebucht worden als das Flugzeug Plätze hat. Drei Personen, die aus Chicago nach Louisville (US-Bundesstaat Kentucky) fliegen wollten, waren gebeten worden, ihre Plätze Mitarbeitern der Fluggesellschaft abzutreten. Als sich einer der drei Fluggäste aber weigerte, dies zu tun, wurde er von Sicherheitsbeamten buchstäblich aus dem Flugzeug geschleift, wobei er Verletzungen erlitt.

Für ein weiteres Horror-Erlebnis für die Fluggäste dieser Fluggesellschaft sorgte unlängst ein irgendwie an Bord gelangter Skorpion. Ein in der Business Class sitzender Fluggast war auf dem Flug UA1418 aus dem amerikanischen Houston in das kanadische Calgary von einem Skorpion gestochen worden. Das Tier soll Medienberichten zufolge während des Abendessens von der Decke der Maschine auf den Kopf des Mannes gefallen sein, wonach dieser danach gegriffen habe und gestochen worden sei.

