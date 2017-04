Schon am Sonntag wurde berichtet, dass Demonstranten Molotow-Cocktails einsetzten. Sie protestierten gegen Einschränkungen der Bürgerrechte und —freiheiten und warfen der Präsidentschaftskandidatin Le Pen Rassismus und Islamphobie vor.

© Sputnik/ Xénia Kozlitina Proteste gegen Le Pen setzen sich mit Molotow-Cocktails fort

Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Protestteilnehmer vor.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich findet am 23. April statt. Laut Umfragen soll Marine Le Pen zwar die Stichwahl erreichen, in der sie allerdings gegen jeden der möglichen Gegenkandidaten verlieren würde.

Die Partei Front National ist eine Rechtspartei, die sich für konservative Werte, Einschränkung der Einwanderung und Widerstand gegen die europäische Integration einsetzt. Bei den jüngsten Wahlen zum EU-Parlament erhielt sie 25,4 Prozent der Wählerstimmen.