Kiss-Frontmann spielt Gitarre in Russland-Farben - FOTOS & VIDEO

Die amerikanische Rockband Kiss, die zum letzten Mal vor zehn Jahren in Moskau gewesen ist, hatte am Sonntag ein Konzert in der Moskauer Sporthalle „Olimpijski“ gegeben. Es war das erste Konzert der Band im Rahmen ihrer europäischen Tour.

Der Gitarrist Paul Stanley spielte dabei Gitarre in den russischen Nationalfarben.

© Sputnik/ Wladimir Astapkowitsch Paul Stanley in Moskau

Kiss wurde 1973 in New York gegründet. Mit über 100 Millionen weltweit verkauften Alben zählt die Gruppe zu den erfolgreichsten Rock-Bands der Welt.