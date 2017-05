Wissenschaftlich nachgewiesen: So beeinflusst Testosteron die Denkweise von Männern

Am Experiment nahmen demnach 240 Männer teil. Durch interkurrente Selektionsmethode erhielten sie entweder eine Hormondosis oder Placebo-Tropfen. Danach mussten die Freiwilligen Tests mit diversen mathematischen Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades meistern.

Diejenigen, die eine Hormondosis eingenommen haben, haben die Fragen zwar schnell, aber meist falsch beantwortet. Dabei waren sie von der Richtigkeit ihrer Antworten überzeugt, was ebenso auf einen hohen Testosteronspiegel zurückzuführen ist, und machten sich keine Mühe, ihre Angaben zu überprüfen. Den Forschern zufolge neigen Männer mit einem hohen Testosteronspiegel also nicht dazu, an ihren Fehlern zu arbeiten.

Zuvor hatten die Wissenschaftler auch die stärkere Infektionsanfälligkeit von Männern im Vergleich zu Frauen (z. B. Grippe) mit einem erhöhten Testosteronspiegel erklärt.

Die Webseite verweist darauf, dass die vollständige Version der Studie im Fachmagazin „Psychological Science“ veröffentlicht werde.