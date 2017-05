Das halten die Deutschen von der Bundeswehr

Dies geht demnach aus einer regelmäßigen Umfrage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hervor.

Wie diese Infografik zeigt, sagten 2015 noch 79 Prozent der Befragten, sie hätten eine positive Einstellung zur Bundeswehr. Diese Zahl lag laut Statista.com zwar etwas unter dem Wert der 2000er Jahre. Insgesamt sei die Zustimmung jedoch konstant.

Wie deutsche Medien am Dienstag berichteten, ist von der Leyen mit der heftigen Kritik an den Führungsschwächen im Bund nun selbst auf Unverständnis beim Bundeswehrverband, bei Soldaten und Politikern gestoßen. Die Verteidigungschefin hatte in einem offenen Brief an die Bundeswehr betont, dass die jüngsten Skandale in der Truppe keine Einzelfälle mehr seien. Der Bundeswehrverband zeigte sich seinerseits schockiert über solche Vorwürfe.

Am Sonntag hatte von der Leyen in einem Interview mit dem TV-Sender ZDF von falsch verstandenem Korpsgeist und Führungsschwäche auf mehreren Ebenen gesprochen. Sie bezog sich dabei auf den Fall eines terrorverdächtigen Offiziers und Fälle von sexueller Herabwürdigung und Mobbing.